Nieuwe directeur bij Rivas Beatrixziekenhuis

Van den Andel volgt daarmee Yolande Mansveld op, die deze functie op dit moment op interim basis vervult.

Willem van den Adel

Van den Adel is geen onbekende bij Rivas. Op dit moment is hij daar manager financiën en informatie. “Ik vind het een eer om deze mooie functie binnen het Beatrixziekenhuis te mogen vervullen. En zie er naar uit om als ziekenhuis vanuit onze eigen kracht te opereren in de regio en de verbinding te zoeken en te versterken met andere zorginstellingen in de regio. Maar waar ik het meeste naar uitzie is de samenwerking met alle collega’s in het ziekenhuis.’

Mariëlle Bartholomeus, raad van bestuur: “We kennen Willem als een man van onze regio met een enorm hart voor de zorg. Hij is slim en goed in het analyseren van problemen en weet die analyses dan ook duidelijk over te brengen. Daardoor is hij in zijn huidige rol als financieel manager zeer succesvol, maar hij is tegelijk ook toe aan een nieuwe uitdaging dichter bij ‘de echte zorg’.”