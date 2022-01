Nieuwe directeur klachtenstichting SKGZ

Schaafstra is thuis in de wereld van klachten en geschillen: de afgelopen tien jaar was hij als managementteamlid van MediRisk onder andere verantwoordelijk voor de transitie tot een kennisorganisatie van deze onderlinge verzekeraar voor medische aansprakelijkheid. Hierbij worden de claimdata gebruikt om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren.

Schaafsma werkte ook veertien jaar in diverse functies bij verzekeraar Achmea, de helft daarvan bij de zorgverzekeringstak onder andere in Griekenland.