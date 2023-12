Nieuwe directeur voor Federatie van Nederlandse Trombosediensten

De FNT meldt dat Groenewegen een belangrijke rol heeft gespeeld in het bevorderen van de antistollingszorg. “Een daarvan was de introductie van de Directe Orale AntiCoagulantia. Als gevolg hiervan nam het aantal patiënten bij trombosediensten af en ontstond er meer regionale samenwerking”, blikt Groenwegen terug. “Daarnaast speelt de FNT een belangrijke rol in het landelijke programma medicatieoverdracht en zijn we gestart met patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek. Dat maakte het een mooie en leerzame periode waar ik straks met heel veel plezier op terugkijk.”

Opvolger

Na 11 jaar gaat Groenewegen met pensioen. Hij draagt het directiestokje per 1 februari over aan Henriëtte Dekkers-Sinke. Zij is circa twintig jaar directeur-bestuurder in de gezondheidszorg. Zo was zij bestuurder bij huisartsenorganisatie Hadoks en Stichting Huisartsen Den Haag. Momenteel is Dekkers-Sinke hoofd ambulancezorg bij GGD Haaglanden en bestuurder van Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden.