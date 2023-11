Nieuwe directeur voor TOPGGz

Dineke Moerman is benoemd als directeur van de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz). Zij start vanaf 1 februari 2024. Moerman volgt daarmee Ellen Mogendorff op, die sinds 2007 leiding heeft gegeven aan het ontwikkelen van het initiatief. Mogendorff gaat vanaf mei 2024 met vervroegd pensioen.

Dineke Moerman

Moerman bezit veel kennis van en ervaring met de zorg in het algemeen en de ggz in het bijzonder. De afgelopen jaren vervulde zij verschillende directie-, advies- en toezichtfuncties. Op dit moment is Moerman directeur van het College Perinatale Zorg (CPZ).

Daarvoor was Moerman manager financiering en arbeidszaken, lid van het MT en waarnemend directeur bij GGZ Nederland, nu de Nederlandse ggz. Vanuit die rol heeft zij de ontwikkeling van TOPGGz van zeer dichtbij meegemaakt en de stichting leren kennen als een professionele organisatie met belangrijke ambities.

Moerman: “De ggz is een sector waar mijn hart ligt. Ik herken me sterk in de ambities en visie van TOPGGz. De kans om directeur te worden van deze organisatie heb ik daarom met beide handen aangegrepen.” Werner Brouwer, voorzitter van het bestuur: “Met haar achtergrond, kennis en ervaring is Dineke de ideale persoon om TOPGGz in de komende periode en fase te leiden.”