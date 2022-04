Nieuwe functie: CMIO bij VieCuri

Cardioloog Wilfred Heesen is per 1 maart begonnen als Chief Medical Information Officer (CMIO) in VieCuri. Het is een nieuwe functie in het ziekenhuis. Heesen gaat de functie vervullen naast zijn reguliere werk als medisch specialist.

Dat meldt VieCuri op 12 april. Wilfred Heesen heeft al jaren een grote affiniteit met het onderwerp digitale zorg. Met een medische achtergrond voegt de CMIO een nieuw perspectief toe aan technologie, namelijk die van de gebruiker. Het is juist die combinatie die van toegevoegde waarde is.

Netwerkzorg

“De grootste uitdaging wordt dat het netwerk toegang krijgt tot de data van patiënten. Zowel het dossier van het ziekenhuis, als dat van de huisarts én de thuiszorg moet je kunnen inzien. Die infrastructuur combineren met slimme apparaatjes en thuismetingen, helpt ons als zorgprofessionals om de beste zorg te leveren aan onze patiënten”, zegt Heesen. Hij gaat zich onder andere bezighouden met het binnenhalen van succesvolle innovaties die ergens anders zijn ontwikkeld. “We hoeven niet alles zelf uit te vinden”, aldus de kersverse CMIO, die al jaren geleden is begonnen met het inzetten van e-health en de organisatie van het zogenaamde ‘congrestival’ waarop bedrijven hun digitale middelen presenteren. Dat leverde onder andere al de implementatie van de Behandelapp op. Momenteel worden (thuis)metingen via de slimme pleister en de digitale hartfalencoach onderzocht. Het ziekenhuis verzorgt ook trainingen voor thuiszorgmedewerkers. Wilfred Heesen: “Dat is echte netwerkzorg en daar mogen we trots op zijn. Dat gebeurt nog maar op weinig plekken in Nederland. De patiënt hoeft door deze netwerkzorg en de inzet van de app minder vaak naar het ziekenhuis voor een controle. Het streven is ook dat mensen minder vaak opgenomen hoeven worden.”

Nieuwe afdeling

VieCuri is van plan een nieuwe afdeling op te zetten voor slimme data-analyse met AI en trainingen en scholing met VR. Op korte termijn is de uitdaging de al bestaande oplossingen in te passen in de huidige manier van werken. Wilfred Heesen: “Met alleen een nieuwe app ben je er niet, ’20 procent techniek en 80 procent organisatie’ is niet voor niets de basisregel.”