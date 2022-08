Nieuwe handboeken bij Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd

De handboeken ‘Indicatoren Basisveiligheid’ en ‘Indicatoren Personeelssamenstelling’ voor verslagjaar 2022 zijn op 12 juli opgenomen in het register van het Zorginstituut, zo meldt Verenso, de vereniging van specialisten ouderenzorg.

Personeelssamenstelling

“Het handboek ‘Indicatoren Personeelssamenstelling’ is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. In het handboek ‘Indicatoren Basisveiligheid’ is keuze-indicator 4.1 over middelen en maatregelen rond vrijheid met ingang van verslagjaar 2022 komen te vervallen. De indicator sluit niet goed aan bij de Wet zorg en dwang (Wzd). Er wordt een nieuwe indicator op dit thema ontwikkeld die naar verwachting voor verslagjaar 2023 beschikbaar komt. Indicator 4.2 (terugdringen van vrijheidsbeperking) en 4.3 (werken aan vrijheidsbevordering) blijven wel beschikbaar als keuze indicator. Aanlevering van de gegevens over meetjaar 2023 kan vanaf 9 januari 2023 in de portal van Desan. Aanbieders ontvangen in de loop van het jaar nadere informatie en inloggegevens”, aldus Verenso.