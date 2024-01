Nieuwe hoofdredacteur voor Skipr en Zorgvisie

Pierre de Winter is per 1 februari de nieuwe hoofdredacteur en uitgever van Skipr en Zorgvisie.

Pierre de Winter

De Winter volgt Simon Broersma op. Broersma blijft werkzaam binnen de uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum (BSL) als Director BSL media.

Bekend gezicht

De Winter is geen nieuw gezicht bij de uitgeverij BSL. Van 2012 tot 2016 maakte hij het blad Lucide, voor bestuurders en toezichthouders in de zorg. Vanaf 2017 schreef hij op freelancebasis voor Skipr en Zorgvisie. En van 2020 tot en met 2022 was hij freelance coördinator van het magazine Skipr Quarterly.

Ook schreef hij als ghost writer het boek De ingreep bij deze uitgeverij, dat werd uitgegeven onder de naam van oud-Bernhoven bestuurder Peter Bennemeer.

Ervaring

In het verdere verleden werkte De Winter als redacteur voor verschillende titels, waaronder BiZZ en Management Team. Als freelancer publiceerde hij in De Groene Amsterdammer, HP/De Tijd, Nieuwe Revu, Sprout, en op Managementboek.nl, waarvoor hij ook podcast-interviews deed.

Commercieel werk deed De Winter voor onder andere BDO Accountants, voor wie hij het zorgmagazine Dossier maakte.

Mogelijkheden

De Winter kijkt uit naar zijn nieuwe functie en ziet mogelijkheden tot verbetering: “Dit is de plek waar dag na dag het kwalitatief beste nieuws wordt geproduceerd over de Nederlandse zorg. Maar het kan altijd beter, en scherper en slimmer. Daar gaan we aan werken.”