Nieuwe hoogleraar Interne Geneeskunde start bij UMC Utrecht

De leerstoel van Verbon is ondergebracht bij het strategische onderzoeksprogramma Infection & Immunity van het UMC Utrecht.

Verbon is opgeleid als internist en is gespecialiseerd in infectieziekten. Ze studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 1992 op het proefschrift “Development of a serological test for tuberculosis: from bench to bedside”. Daarna werkte ze in het AMC in Amsterdam als specialist infectieziekten. Bij het Maastricht UMC werd zij in 2002 staflid bij de afdeling infectieziekten. In 2009 ging zij werken bij het Erasmus MC in Rotterdam, accepteerde daar in 2012 als hoogleraar de leerstoel Interne Geneeskunde en Infectieziekten en werd in 2014 hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten.

In 2021 stapte Annelies Verbon over naar het UMC Utrecht om hoofd van de afdeling Interne Geneeskunde te worden. In 2022 werd zij vervolgens voorzitter van de divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie.

Verbon is lid van verschillende commissies voor het ontwikkelen van richtlijnen, is reviewer van onderzoekvoorstellen voor verschillende Aidsfondsen, ZonMw en NWO. Annelies Verbon is auteur van meer dan 225 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en heeft in haar carrière ruim 30 promovendi begeleid. In 2015 werd Annelies voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Internist-Infectiologen. Ook is ze lid van de programmacommissie van het European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID). Tijdens de coronapandemie was zij lid van het OMT, dat de Nederlandse overheid adviseerde over het te voeren beleid.