Nieuwe hoogleraar onderzoekt wie profiteert van eigen risico

Econoom Martin Salm is benoemd tot hoogleraar gezondheidseconomie & toegepaste micro-economie bij Tilburg University. Zijn onderzoek richt zich op economische prikkels in de gezondheidszorg en ongelijkheden in de zorgeconomie. Zo onderzoekt Salm bijvoorbeeld hoe patiënten reageren op het eigen risico.

Volgens Salm is de realiteit van het eigen risico complex. Salm probeert met zijn onderzoek een preciezer beeld te scheppen van de manier waarop patiënten reageren op economische prikkels, zoals het eigen risico in de zorg.

“Het eigen risico is een omstreden onderwerp in het politieke debat, zowel in Nederland als in andere landen,” zegt Salm. “Politieke partijen hebben verschillende ideeën over kostendeling met patiënten. Voor goede besluitvorming is het belangrijk dat we begrijpen wat de consequenties zijn van alternatieve systemen van kostendeling. We moeten antwoorden vinden op vragen als: wie profiteren van een hoger eigen risico, en wie juist niet? En reageren patiënten bijvoorbeeld anders op een eigen risico dan op een no-claimkorting?”

Salm gaat ook onderzoek doen naar de grote regionale verschillen in zorgkosten en de complexe relatie tussen sociaaleconomische status en gezondheid.