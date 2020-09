Nieuwe kankermedicijnen in Nederland minst beschikbaar

Nieuwe kankermedicijnen zijn in Nederland het slechtst beschikbaar van Europa. Dat blijkt uit een groot onderzoek in opdracht van de EFPIA, de Europese branchevereniging voor geneesmiddelenbedrijven.

Dat meldt de vereniging voor innovatieve geneesmiddelen (VIG) op haar website. In de studie, uitgevoerd door Vintura, is gekeken naar het daadwerkelijke gebruik van een nieuw kankermedicijn, een jaar nadat het is opgenomen in het verzekeringspakket. Dit is gedaan voor dertien innovatieve kankermedicijnen die in de periode 2013-2017 zijn toegelaten door de Europese Medicijnautoriteit EMA. Een jaar na opname in het verzekeringspakket is het gebruik per hoofd van de bevolking in Nederland het laagste van alle tien landen die aan het onderzoek deelnamen.

De oorzaak voor de slechte score kan liggen in de gedecentraliseerde prijsonderhandelingen met ziekenhuizen. Na opname in het pakket moeten zorgverzekeraars en ziekenhuizen het nog eens worden over betaling. Elk ziekenhuis sluit een eigen contract af met de fabrikant. Daar gaat veel tijd overheen. De onderzoekers zien ook grote verschillen in beschikbaarheid van nieuwe kankermedicijnen tussen de ziekenhuizen onderling.

Onderzoek naar beschikbaarheid van geneesmiddelen heeft al vaker geleid tot Kamervragen. Corinne Ellemeet van Groen Links heeft minister Van Ark gevraagd at zij in Europees verband kan doen om de toelatingsprocedures van de EMA te versnellen. Ook vraagt zij of de minister wil kijken naar procedures die andere landen hanteren om e snelheid en transparantie te verbeteren en vooral of de sluisprocedure voor dure geneesmiddelen korter kan.