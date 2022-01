Radboudumc hanteert eigen quarantaineregels

De nieuwe landelijke quarantaineregels die onlangs zijn aangekondigd zijn niet van toepassing in het Radboudumc. Bezoekers en begeleiders hebben tot tien dagen na het laatste contact met een positief geteste persoon geen toegang tot het ziekenhuis, ook niet na een vaccinatie of booster. Het Radboudumc doet dit vanwege de kwetsbaarheid van de patiënten in het ziekenhuis.

Bij de ingang van het ziekenhuis worden bezoekers en begeleiders een aantal vragen gesteld over de gezondheid. Bij een negatief antwoord, ontvangen zij een groene dagpas met een dagstempel. “Beantwoordt u één of meer vragen met ‘ja’, dan mag u als bezoeker of begeleider niet naar binnen.” Alleen als een behandeld arts voorafgaand aan het bezoek toestemming heeft gegeven is een uitzondering mogelijk.

Nieuwe regels

In de nieuwe quarantaineregels hoeven mensen niet meer in quarantaine nadat ze in contact zijn geweest met een positief geteste persoon, als ze zelf in de afgelopen acht weken corona hebben gehad of meer dan een week geleden een boostervaccinatie hebben gekregen.