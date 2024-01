Nieuwe leden raad van toezicht Atlant

Fenna Mossel en Lonneke Koelma-Deltenre zijn per 1 januari benoemd in de raad van toezicht van zorgorganisatie Atlant. Ze volgen voorzitter Cindy Kremer en lid Henk Reimert op. Voorzitter van de raad is sinds 1 januari Hendrik Beelen. Remco Bervoets vervult het vicevoorzitterschap.