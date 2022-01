Nieuwe leden raad van toezicht Noorderboog

Interessant voor u

Blog

Opinie

‘Zero tolerance’ voor geweld in de zorg lijkt ver weg

‘Verbaal geweld komt in onze huisartsenpraktijk vrijwel dagelijks voor. Dat ga je niet allemaal meer melden’ en ‘Je gaat over tot de orde van de dag’. Zomaar twee citaten van physician assistants (PA) tijdens het recente debat over geweld in de zorg.