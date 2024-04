Nieuwe leden raad van toezicht Oldael

Breukhoven treedt toe als lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid en volgt daarmee Theo de Rooij op, die in juli aftreedt. Ze is sinds 2022 directeur-bestuurder bij ZorgBrug, waar zij de organisatie door een cruciale fase van herstructurering en strategische vernieuwing leidde.

Mounir Benyahya volgt Steven van Hoogstraten op en neemt plaats in de commissie Financiën en Huisvesting. Hij is zorgvastgoedspecialist en is sinds 2012 directeur, senior consultant en ontwikkelaar bij Propos Consultancy. Benyahya heeft een brede achtergrond bij diverse adviesbureaus in strategisch vastgoedmanagement en projectontwikkeling.