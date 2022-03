Nieuwe leden raad van toezicht Zorgpartners Friesland

Sophia de Rooij en Jorrit Volkers zijn benoemd tot lid van de raad van toezicht van Zorgpartners Friesland. De raad telt nu vijf leden, meldt Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) in een bericht.

Zorgpartners Friesland is de stichting boven de bv’s Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen, ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte en sinds kort Thuiszorg Het Friese Land. De toezichthouders treden ook op als leden van de raden van commissarissen van deze afzonderlijke organisaties.

De Rooij

Sophia de Rooij is nu werkzaam als bestuursvoorzitter van Ziekenhuis Amstelland en hoogleraar interne geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is landelijk actief op het gebied van kennis en organisatie van de gezondheidszorg. Zij heeft daardoor een wetenschappelijk en een bestuurlijk netwerk. De Rooij is een ervaren toezichthouder met een medische achtergrond.

Volkers

Jorrit Volkers heeft als partner bij Deloitte Nederland ruime ervaring als bestuurder en beschikt over een breed bestuurlijk netwerk binnen en buiten Friesland. Hij richt zich op ontwikkeling en verbetering van organisaties. Volkers is vooral benoemd vanwege zijn kennis over financiën.