Nieuwe leden rvt bij zorgorganisatie PSW

De huidige voorzitter Ruud Burlet en rvt-lid Michel Foppen vertrekken bij PSW, vanwege het verstrijken van de tweede zittingstermijnen. Straus wordt met ingang van 1 januari ook de nieuwe voorzitter van de raad.

Karin Straus

Straus werkt als bestuursvoorzitter van de Academie & Vakvereniging Schoolleiders (AVS) in Utrecht en is daarnaast actief in enkele bestuurlijke nevenfuncties. In het verleden was zij onder meer lid van de Tweede Kamer, werkte zij op verschillende plaatsen als HR-manager en consultant en was zij jarenlang actief in de provinciale en gemeentelijke politiek.

Ton Vercammen

Vercammen gaat binnen de raad de portefeuille financiën voor zijn rekening nemen. Vercammen was tot voor kort werkzaam als registeraccountant/audit partner bij PricewaterhouseCoopers. Vanuit zijn functie heeft hij veel ervaring en expertise opgedaan aangaande de bedrijfsvoering en het functioneren van instellingen in de publieke sector, waaronder zorgorganisaties en woningbouwcorporaties.