Nieuwe leden rvt HSB De Vijverhof

Door de twee nieuwe benoemingen draait de rvt weer op volledige sterkte.

Werkzaamheden

Van Dijk heeft veel ervaring op het gebied van bestuur, toezichthouder en eindverantwoordelijkheid, zowel in het publieke als sociale domein. In zijn twintig jaar bij PWC heeft hij zich ontwikkeld tot een veelzijdig adviseur voor raden van bestuur en raden van toezicht, met een speciale focus op de zorgsector.

Tetteroo is haar gehele loopbaan actief in de vastgoedsector, met de focus op woningbouw. In de laatste jaren heeft ze de focus vooral gelegd op zorgvastgoed: “Met mijn kennis van de woning- en zorgmarkt en mijn creativiteit en innovatief denken, wil ik vanuit een rol als lid van de rvt graag bijdragen aan de aanpak van dit belangrijke vraagstuk.”