Nieuwe leefstijl keuzehulp voor mensen met parkinson

Een gezonde leefstijl met regelmatig bewegen, gezonde voeding, ontspanning en goed slapen vermindert bepaalde symptomen van Parkinson. Het is alleen niet altijd eenvoudig om leefstijl blijvend te veranderen. De leefstijl keuzehulp moet daar verandering in brengen.

Ondersteuning op maat

De aanpak voor mensen met parkinson(isme) verschilt per persoon. Het kan gaan om regelmatig bewegen, gezonde voeding, goed slapen, ontspanning of dat iemand met sociale activiteiten aan de slag wil. De keuzehulp informeert over wat een gezonde leefstijl iemand kan opleveren en wat daarbij belangrijk is. Vervolgens helpt de keuzehulp om na te denken over wat iemand wil aanpassen aan zijn of haar leefstijl, hoe iemand dat wil doen en of daarbij hulp nodig is.

Verpleegkundig spreekuur

De keuzehulp biedt parkinson zorgverleners handvatten om het gesprek over gewenste verbeterdoelen en hoe leefstijl verandering daaraan kan bijdragen makkelijker bespreekbaar te maken. Daarnaast biedt de keuzehulp betrouwbare informatie voor professionals.

Ook zien paramedici dat mensen met parkinson met een gerichtere hulpvraag bij hen komen, na het doorlopen van de keuzehulp, wat zorgt voor een grote meerwaarde binnen de behandeling.

Uit onderzoek onder 477 parkinson zorgverleners is gebleken dat parkinson verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten de keuzehulp graag opnemen als vast onderdeel van het verpleegkundig spreekuur.

Pilot implementatie

De Parkinson leefstijl keuzehulp is een initiatief van ParkinsonNL en ontwikkeld in samenwerking met de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet en ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner. Binnenkort zal een pilot implementatie starten in een aantal zorginstellingen, waar de keuzehulp onder begeleiding van een parkinson verpleegkundige uitgereikt zal worden.