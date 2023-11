Nieuwe naam voor oncologisch netwerk op de Veluwe

Het Deventer Ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, Isala en Radiotherapiegroep werken samen aan de zorg voor mensen met tumoren in het spijsverteringsstelsel. De reeds bestaande samenwerking is verder versterkt en uitgebreid. Naast samenwerking in de neurologische en urologische kankerzorg, gaat het om zorg op het gebied van slokdarm-, maag-, lever, alvleesklier-, galweg-, galblaas- en endeldarmkanker.

De lever- en endeldarmoperaties worden in Isala en Deventer Ziekenhuis verricht. Operaties voor tumoren in de galweg en alvleesklier vinden plaats in Isala. Slokdarm- en maagoperaties worden in Gelre Apeldoorn gedaan. Voor bestraling gaan patiënten naar één van de locaties van de Radiotherapiegroep in Apeldoorn of Deventer of naar de afdeling radiotherapie van Isala Zwolle.