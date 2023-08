De kliniek is gevestigd in het SKB. De kliniek werkt nauw samen met de internist-nefroloog van het ziekenhuis. Elyse heeft nog vijf andere klinieken in Nederland voor nierzorg. “Met de komst van Elyse, een gerenommeerde kliniek, zijn we in staat dit in Winterswijk aan te bieden. We kijken enorm uit naar deze samenwerking”, laat Inge de Wit, bestuurder Streekziekenhuis Koningin Beatrix, weten.

Elyse is een dochteronderneming van B. Braun Medical.