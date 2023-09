Nieuwe NZa-voorzitter: ‘IZA-geld gaat dit jaar niet op, dat betekent vertraging’

Het geld voor de zorgtransformatie dat voor dit jaar beschikbaar is in het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt nu al niet uitgegeven.

Beeld: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

Dat zegt Geranne Engwirda, de toekomstige NZa-voorzitter, in een afscheidsinterview bij de NVZ vereniging van ziekenhuizen: “We zijn of niet in staat om transformatie te realiseren, of we hebben een ander beeld bij wat transformeren is en wat ervoor nodig is. Dit betekent wel een vertraging.”

‘We doen iets niet goed’

Engwirda gaat in op de afspraken binnen het IZA en de resultaten tot nu toe. “Als ik kijk naar de hele transformatieopgave en de transformatiegelden, zie ik dat we nu feitelijk niet het geld uitgeven dat dit jaar beschikbaar is. Terwijl het water ons aan de lippen staat. Dan doen we toch met elkaar iets niet goed.”

Transformatiegelden IZA

Voor de partijen die deelnemen aan het IZA is in de periode 2023-2027 in totaal 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar. VWS verwachtte vorig jaar al dat de uitgaven in 2023 nog relatief beperkt zouden zijn in verband met de aanloop naar besluitvorming en feitelijke uitvoering van transformatieplannen. Het ministerie ging in de begroting van vorig jaar uit van 280 miljoen aan uitgaven aan transformatiemiddelen via verzekeraars in 2023. Later onderhandelde brancheorganisatie ActiZ daar 175 miljoen euro extra bij voor de wijkverpleging.

Regiobeelden

Onlangs liet de NZa weten de 42 regio- en ROAZ-beelden die in het kader van de IZA-afspraken zijn opgesteld, nog te vaag te vinden. Engwirda noemt het “een eerste foto met statistiek zonder een duidelijke probleemdefinitie”. Ze vindt het spannend of het gaat lukken om op basis van die regiobeelden een goed plan te kunnen maken. Het is volgens haar een eerste vingeroefening voor de toekomst van het IZA.

IZA 2.0

Engwirda hoopt dat er in de huidige dynamiek van samenwerking weer nieuwe initiatieven en nieuwe vergezichten zullen ontstaan. “Het zou me niet verbazen als we over vier jaar het IZA 2.0 krijgen, met misschien wel hele andere accenten dan wat we nu hebben opgeschreven. Een nieuw IZA waarin ook bestaande lijnen worden doorgetrokken om continuïteit van beleid te borgen.”