Nieuwe onenigheid over ziekenhuizen in zuiden Limburg

Dat de Tweede Kamer wil dat Heerlen een volwaardig ziekenhuis behoudt, is verkeerd gevallen aan de andere kant van de regio. De Kamer “verliest de belangen van de inwoners van de Westelijke Mijnstreek uit het oog”, zeggen de Limburgse gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Echt-Susteren vrijdag in een gezamenlijke verklaring.

Ziekenhuis Zuyderland moet reorganiseren, vooral omdat het kampt met een personeelstekort. De leiding was daarom van plan om de spoedeisende hulp en de geboortezorg weg te halen uit Heerlen. Die behandelingen zouden dan alleen nog beschikbaar zijn op de vestiging in Geleen. Na protesten vanuit Heerlen en de omliggende gemeenten kwam Zuyderland daarop terug. Vorige maand besloot de ziekenhuisgroep dat beide ziekenhuizen dag en nacht openblijven voor spoedzorg. De Tweede Kamer stemde dinsdag voor moties waarin staat dat het kabinet onomkeerbare besluiten en het sluiten van ziekenhuisdelen voorlopig moet tegenhouden.

Parkstad

De vier gemeenten in het westen van Zuid-Limburg vinden dat de oostelijke gemeenten, in de regio Parkstad, alleen aan hun eigenbelang denken. “In Parkstad wordt – vooral door de lokale politiek – elke kans aangegrepen om te protesteren. Het lijkt erop alsof zij vinden dat de stadsregio Parkstad de enige is die recht heeft op goede zorg en op aandacht. De beste (spoed)zorg dicht bij huis, is ook voor ónze inwoners van levensbelang”, stellen Sittard-Geleen, Stein, Beek en Echt-Susteren. (ANP)