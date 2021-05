Nieuwe online keuzehulp informeert over coronavaccinatie

TNO en het Radboudumc hebben een online keuzehulp ontwikkeld voor mensen die twijfelen over hun keuze inzake het vaccineren tegen corona: coronavaccinatie-keuzehulp.nl. De tool geeft gebruikers de mogelijkheid om zelf een mening te vormen omtrent vaccinatie tegen het coronavirus. De keuzehulp is sinds gisteren voor iedereen te raadplegen, meldt het Radboudumc.

Vragen of zorgen

De corona-vaccinatiebereidheid neemt toe sinds vorig jaar. Toch zijn er mensen die vragen of zorgen hebben over hun vaccinatiekeuze, anderen hebben behoefte aan meer informatie. Uit onderzoek van RIVM bleek eerder dat het voor mensen die twijfelen relevant is om technische informatie (wat zit in het vaccin en hoe werkt het?) te ontvangen en ook om te reflecteren op wat de keuze voor hen betekent: voor het eigen welzijn, de persoonlijk waarden, de gevolgen voor anderen.

Handvatten

Pepijn van Empelen, senior onderzoeker op het gebied van gedragsverandering bij TNO: “De keuzehulp, die we samen met het Radboudumc ontwikkelden, geeft de gebruikers handvatten om hun afwegingen op een rij te zetten om zo tot een keuze te komen. Daarnaast geeft de keuzehulp veel informatie over de vaccinatie tegen het coronavirus. Aan de hand van veelgestelde vragen krijg je uitleg over de werking van het vaccin. Met een kennistest kunnen gebruikers toetsen wat zij weten van de vaccinaties.”

Gespreksmodule

Een gespreksmodule vormt ook onderdeel van de online keuzehulp. Zodat mensen met hun vragen terecht kunnen. De keuzehulp ging vandaag online.