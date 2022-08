Nieuwe PET/CT-tracer van AVL en NZG in praktijk gebracht

De eerste patiënt in Nederland heeft een PET/CT-scan ondergaan met een nieuw radioactief middel: Fluor-18-FAPI. Daarmee zijn moeilijk te detecteren tumoren zichtbaar te maken. Deze zogenoemde tracer is ontwikkeld door de Noordwest Ziekenhuisgroep (NZG) en Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dat meldt NZG op 4 augustus. De eerste scan van een patiënt werd afgelopen maand gemaakt in het AVL in Amsterdam, in een researchsamenwerking met NZG. Met de nieuwe tracer kunnen tumoren anders worden afgebeeld. De scan maakt niet de kwaadaardige cellen zichtbaar, maar het weefsel met normale cellen tussen de tumorcellen.

Tumortypen

De FAPI PET/CT-scan wordt voorlopig alleen ingezet bij wetenschappelijk onderzoek, waarin wordt gekeken of uitzaaiingen van darmtumoren beter op te sporen zijn dan met standaard scans. Binnenkort zal de nieuwe scan ook gebruikt worden voor andere lastig te herkennen tumortypen.

Productie tracer

De radioactieve tracer Fluor-18-FAPI wordt binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep/Cyclotron Noordwest in Alkmaar geproduceerd. Deze nieuwe stof is makkelijker in grotere hoeveelheden te maken in Alkmaar. Daardoor kan de nieuwe FAPI PET/CT-scan op termijn ook beschikbaar komen voor alle ziekenhuizen in de rest van Nederland. De wetenschappelijke studie loopt tot medio 2023.