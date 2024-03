Nieuwe prognose zegt: ‘het arbeidsmarkttekort in de VVT loopt verder op dan eerst gedacht’

Dat blijkt uit de nieuwe prognoses uit het Prognosemodel Zorg en Welzijn.

Verzorging en verpleging

Het arbeidsmarkttekort in de verpleging en verzorging loopt op van 14.200 in 2024 naar 51.900 in 2033. De arbeidsvraag neemt tussen 2023 en 2033 toe met 68.700 werknemers. Het personeelsaanbod stijgt met 27.000. De verwachting is dat de instroom in de branche verpleging en verzorging eerst iets afneemt en daarna licht toeneemt. De uitstroom neemt tot en met 2033 toe. Het resultaat is een toename van het tekort.

Thuiszorg

Het arbeidsmarkttekort in de thuiszorg loopt op van 5.600 in 2024 naar 27.400 in 2033. De arbeidsvraag neemt tussen 2023 en 2033 toe met bijna 101.400 werknemers. Het personeelsaanbod stijgt met 78.600. De verwachting is dat de mobiliteit in de thuiszorg de komende jaren toeneemt. Zowel de instroom als de uitstroom groeien tot en met 2033. Het resultaat is een toename van het tekort.

In het AZW-programma werken arbeidsmarktfondsen in zorg en welzijn en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen.