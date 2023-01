Nieuwe rechtszaak, nu om defusie RHG tegen te houden

Een woordvoerder van RHG zegt in een reactie dat het voorlopig “geen onomkeerbare besluiten” bij de afwikkeling van de defusie zal nemen, tot de rechtbank een uitspraak heeft gedaan. “De voorbereidingen gaan wel door. We hopen op snelle besluitvorming van de Ondernemingskamer.”

Het Gerechtshof in Amsterdam, waaronder de Ondernemingskamer valt, heeft dinsdag laten weten dat de zitting op 16 februari plaatsvindt. Waarom de OR de rechtszaak aanspant is nog onduidelijk. De OR reageert niet op een verzoek om toelichting.

Belangen onvoldoende meegewogen

Vorige week liet de OR weten dat ze een verzoekschrift had ingediend bij de Ondernemingskamer om de ontvlechting van de Reinier Haga Groep (RHG) tegen te houden. De raad vindt dat de belangen van RHOC onvoldoende zijn meegenomen in het besluit om te defuseren.

Twee maanden geleden boog de Ondernemingskamer zich al over een verzoek van het Reinier de Graaf Gasthuis om uit RHG te mogen stappen, vanwege de onwerkbare verhoudingen in de top van een van de grootste ziekenhuizen in Nederland. De rechters honoreerden die wens, waarop RHG uit elkaar viel. Reinier de Graaf werd direct zelfstandig. HagaZiekenhuis gaat in een nieuwe combinatie verder met LangeLand Ziekenhuis.

Kennis geïnvesteerd

RHOC is één van de drie specialistische centra die zijn voortgekomen uit RHG. Alle drie ziekenhuizen (HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis en LangeLand Ziekenhuis) hebben hierin kennis, personeel en geld geïnvesteerd.

RHOC opende in 2021. De status is onduidelijk, omdat de defusie 1 maart formeel zou moeten worden afgerond en enkele partijen twijfelen over de levensvatbaarheid van het centrum. Waarschijnlijk valt hierover binnen twee maanden een besluit. Als het RHOC blijft, moeten de eigendomsverhoudingen nog worden vastgesteld.

