Nieuwe ronde aanvragen IZA-fonds wijkverpleging

Zorgaanbieders in de wijkverpleging kunnen vanaf 4 oktober aanvragen bij het IZA-fonds wijkverpleging indienen. Er zit nog 35 miljoen euro in kas.

Zorgaanbieders kunnen aanvragen voor projecten indienen die passende zorg in de wijkverpleging versterken. De projecten moeten bijdragen aan: passende zorg of meer werkplezier, minder regeldruk voor zorgprofessionals, arbeidsbesparend werken, samenwerking en coördinatie in de wijk, preventie, herstel en tijd voor meer cliënten in de wijk, trainen van professionals preventie, reablement, positieve gezondheid en omgaan met psychiatrische problematiek, bijdragen in werkgeverskosten leerlingen bbl/hbo-v duaal of innovatieve projecten.

Vierhonderd zorgaanbieders

In het voorjaar 2023 was de eerste ronde. Ruim vierhonderd zorgorganisaties kregen tijdens de eerste ronde een bijdrage. Zorgorganisaties hebben toen voor 40 miljoen euro aangevraagd. In totaal is er 75 miljoen euro beschikbaar.

Ook organisaties die in het voorjaar van 2023 een subsidie uit het IZA-fonds wijkverpleging hebben ontvangen, kunnen in het najaar opnieuw een aanvraag doen.

Integraal Zorgakkoord

Het IZA-fonds wijkverpleging volgt uit afspraken uit het Integraal Zorgakkoord. Het geld kan alleen aangevraagd worden door zorgorganisaties die wijkverpleging bieden. Het fonds wordt beheerd door ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.



Op 26 september organiseren ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland een webinar over de voorwaarden voor het aanvragen van een bijdrage en de verantwoording.