Nieuwe rvt-voorzitter voor Arkin

Na de maximale twee statutaire zittingstermijnen treedt Jolande Sap terug als rvt-voorzitter. Sap: “Ik ben trots op de bijdrage die Arkin heeft geleverd aan innovatie en het ontregelen van de zorg en draag het voorzitterschap met veel vertrouwen over aan mijn opvolger.”

Nieuwe bestuurder

Cees van Boven is per 24 maart 2022 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Arkin. Hij is sinds 1 januari 2022 lid van de raad. Hij heeft een brede bestuurlijke ervaring en is voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland.