Nieuwe samenstelling raad van toezicht Patiëntenfederatie Nederland

Anna van Poucke is hoofd van de wereldwijde zorgdivisie van accountants- en adviesbureau KPMG. Chandra Verstappen is actief als zelfstandig interim manager en veranderaar. Maarten van Rixtel is voormalig bestuurder van Sensire, een grote vvt-organisatie. Werner Brouwer is hoogleraar gezondheidseconomie aan de Erasmus School of Health Policy & Management en interim decaan van de Rotterdam School of Management, beiden onderdeel van de Erasmus Universiteit.

Benodigde deskundigheid

Voorzitter van de raad van toezicht Otwin van Dijk is verheugd met het feit dat deze mensen zich de komende jaren verbinden aan en in gaat zetten voor Patiëntenfederatie Nederland: “Met het vertrek van een aantal leden van de raad van toezicht zijn we op zoek gegaan naar personen die de benodigde deskundigheid in huis hebben. Zo hadden we onder meer behoefte aan ervaring in en kennis van zorginnovatie en digitalisering, het zorgstelsel, financiën en patiëntparticipatie. De vier nieuwe leden passen daar uitstekend in.”

Katherina Martin Abello, Dick van Dijk en Wim Groot gaan de raad van toezicht verlaten.