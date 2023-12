Nieuwe samenstelling rvt Bartiméus

Bartiméus wijzigt per 1 januari 2024 de samenstelling van de raad van toezicht. Na twee termijnen legt Jaap Smit de voorzittershamer neer. Smit wordt opgevolgd door Peter Borgdorff, die nu voorzitter is van de commissie identiteit, kwaliteit en ethiek (IKE). Borgdorff is al langere tijd lid van de rvt.

Ook burgemeester van Leiderdorp en ‘blindfluencer’, Tjarda Struik, zal dan toetreden tot de raad. Zij volgt daarmee Borgdorff op als voorzitter van de IKE-commissie.

Bartimeus als expertise-organisatie

Jaap Smit kijkt terug op een bewogen periode: “Bartiméus is een prachtige organisatie met een belangrijke maatschappelijke opdracht, namelijk de ondersteuning van mensen die blind en slechtziend zijn. Bartiméus heeft zich de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker ontwikkeld als expertise-organisatie. Expertise die hard nodig is in een samenleving die vergrijst, waardoor het aantal mensen met visusproblemen snel toeneemt.”

Roerige tijden

Aantredend voorzitter Peter Borgdorff: “Als samenleving verkeren we in roerige tijden. Dat is uitdagend en vraagt veel van organisaties als Bartiméus en de mensen die er werken. Het is mooi om te zien hoe Bartiméus haar kennis, kunde en expertise blijft ontwikkelen en inzetten voor mensen die slechtziend of blind zijn. Graag zal ik daar als voorzitter van de raad van toezicht een bijdrage aan leveren.”

De voltallige rvt zal per 1 januari 2024 bestaan uit: Peter Borgdorff, Rob Willemsen, Martijn Wiesenekker, Monica Seerden en Tjarda Struik.