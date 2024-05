Nieuwe samenwerking CZ en Pantein binnen Herstelkliniek

Zorgverzekeraar CZ en zorgorganisatie Pantein werken sinds kort nauw samen in herstelkliniek Pantein in Boxmeer. Verzekerden van CZ kunnen daar nu terecht om te herstellen of gebruik te maken van een interventie-opname.

Tijdens de opname wordt de zelfredzaamheid in kaart gebracht, plus of en welke zorg iemand nodig heeft. “Dankzij de herstelkliniek blijven ziekenhuisbedden beschikbaar voor mensen die daar ook echt moeten zijn”, zegt Rogier van der Hooft, directeur Zorg van CZ.

Tussenvoorziening

Herstelkliniek Pantein is een voorziening tussen een behandeling thuis en het ziekenhuis in. Mensen kunnen er terecht voor tijdelijke behandeling, gericht op snellere terugkeer naar huis. Van der Hooft is enthousiast over deze ‘anderhalvelijns’-zorg: “Hulpbehoevende ouderen komen nu nog vaak in een ziekenhuis terecht, omdat het thuis niet meer kan, maar er geen andere oplossing is.”

De kliniek biedt zorg aan kwetsbare inwoners die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Vaak hebben zij meerdere aandoeningen en meerdere soorten medicijnen. Als er iets ontregelt, dan kan dat van grote invloed zijn op het dagelijks leven.

Behandelteam

Binnen de herstelkliniek is een zorg- en behandelteam dat werkt onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde, waarbij er ook nauw contact is met de specialist(en) van het ziekenhuis, de huisarts en wijkverpleging. Na behandeling in de herstelkliniek kunnen de meeste mensen terug naar huis.