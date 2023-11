Nieuwe stichting komt op voor kinderen en medewerkers in jeugdzorg

De nieuwe stichting Recht Kinderen van de Staat biedt juridische hulp aan onder anderen kinderen en ouders die tegen problemen aanlopen in de jeugdzorg. Daarmee willen de initiatiefnemers enkele lacunes in het rechtssysteem aanpakken, maakten ze bekend op een persconferentie in Den Haag op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

“De jeugdzorg in Nederland is een treinbotsing in slow motion”, zei ondernemer en investeerder Martijn van Rheenen, die zelf als kind te maken had met jeugdzorg. Hij begon de stichting naar aanleiding van het vorig jaar verschenen boek Kinderen van de Staat van auteur Hélène van Beek. Zij vroeg hem voordat ze in december 2022 overleed om juridische opvolging te geven aan haar werk.

Medewerkers

Hij benadrukt dat de stichting niet alleen is bedoeld voor ouders en kinderen, maar ook voor bijvoorbeeld medewerkers in jeugdzorginstellingen. Hij doelde daarbij op medewerkers die vinden dat er iets moet veranderen, maar dat niet durven te zeggen omdat ze bang zijn voor de gevolgen daarvan.

Wachtlijsten

Dat de problemen in de jeugdzorg groot zijn, werd volgens Van Rheenen eerder dit jaar duidelijk toen Nederland zakte van de vierde naar de twintigste plaats op de ranglijst van kinderrechtenorganisatie KidsRights. Dit onder meer vanwege de lange wachtlijsten in de jeugdzorg en jeugdbescherming.

Brandbrief

Advocaat Reinier Feiner, specialist op het gebied van het jeugdrecht, steunt de stichting. Hij schreef in 2008 een brandbrief over de problemen in de jeugdzorg, maar vindt dat er sindsdien onvoldoende is veranderd. Zo is de wachtlijstproblematiek, waardoor gemeenten vaak niet in staat zijn voldoende jeugdzorg te verlenen, volgens de advocaat in strijd met de Jeugdwet. (ANP)