Nieuwe stichting zet zich in voor behoud SKB

Openheid en zeggenschap over de koers van de Santiz-ziekenhuizen, dat is wat de nieuw opgerichte stichting Behoud SKB in een brief aan de raad van bestuur vraagt. Het uiteindelijke doel van de stichting is –zoals de naam al aangeeft- het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Winterswijk.

In een brief aan de raad van bestuur van de Santiz-ziekenhuizen vraagt de stichting vooral om openheid en inzage in de plannen. Zo moet er een duidelijk profiel komen van de beide ziekenhuizen. Bovendien moet duidelijk zijn welke eisen en investeringen nodig zijn voor de nieuwbouw in Doetinchem.

““Na alles wat er gebeurd is, zijn we wakker geschud. We willen openheid en inzage”, zegt voorzitter Hendrik Jan Mensink in de Stentor. “We willen absoluut duidelijkheid hebben. Anders zijn we bang dat het oude plan gewoon weer op tafel komt. De raad van bestuur schetst problemen die er nog helemaal niet zijn. Er zou geen personeel te krijgen zijn voor de Achterhoek. Wij zeggen: ga uit van je eigen kracht. Het SKB staat er juist om bekend dat personeel heel lang aanblijft.”

In de brief aan de raad van bestuur van de Santiz-ziekenhuizen vraagt de nieuwe stichting om aan te mogen schuiven in de regiogroep, die zich buigt over de toekomst van het Doetinchemse Slingeland-ziekenhuis en het Winterswijkse SKB-ziekenhuis. In deze regiogroep zitten vertegenwoordigers uit onder meer zorginstellingen en gemeentebesturen.

De regiogroep is in het leven geroepen na ongelukkige communicatie over de overheveling van de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde vanuit Winterswijk naar het nieuwe Slingeland-ziekenhuis. De voorgenomen maatregel leidden eind november tot de nodige onrust.

De stichting Behoud SKB is voortgekomen uit de Stichting Vrienden van het SKB. De stichting krijgt naar eigen zeggen steun van verschillende ondernemersverenigingen.