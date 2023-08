Nieuwe subsidieregeling cliënt- en ghz-organisaties definitief

De nieuwe subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties is nu definitief. Deze subsidieregeling vervangt het beleidskader 2019-2023. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen in september een instellingssubsidie aanvragen.

De subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) 2024–2028 regelt de subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De regeling is bedoeld voor verenigingen of stichtingen die zich richten op het versterken van de stem en positie van mensen met een aandoening en/of beperking. Het gaat dan om patiënten, gehandicapten, mensen met een chronische ziekte, mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten of wettelijk vertegenwoordigers.

Minder administratieve lasten

Het nieuwe beleidskader introduceert een aantal nieuwe accenten. Zo is er meer focus op pg-organisaties die zich inzetten voor aandoeningsoverstijgende thema’s en het faciliteren en verduurzamen van aandoeningsoverstijgende samenwerking in de patiëntenbeweging. Daarnaast is er meer aandacht voor het verbeteren van de maatschappelijke impact en het bereik van pg-organisaties door middel van een projectsubsidie. Bovendien wordt de subsidiesystematiek vereenvoudigd, wat resulteert in minder administratieve lasten. “Om het aanvragen van een instellings- en projectsubsidie overzichtelijker en minder arbeidsintensief te maken, behoren de backoffice taken nu integraal tot de subsidiabele activiteiten en hoeft hiervoor geen aparte aanvraag meer te worden ingediend”, valt te lezen in de Staatscourant. “Voor deze subsidiestroom volstaat het om de begroting op het niveau van de kernactiviteiten weer te geven.”

Met de nieuwe regeling is jaarlijks in totaal 30,5 miljoen euro gemoeid. Er zijn vier subsidiestromen beschikbaar: instellingssubsidie (19 miljoen euro) en projectsubsidie (1,5 miljoen euro) voor patiënten- en gehandicaptenzorgorganisaties, instellingssubsidie voor federaties van samenwerkende pg-organisaties (2 miljoen euro) en instellingsubsidie (8 miljoen euro) voor landelijke pg-koepels, waaronder Patientenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in). De subsidiestromen staan los van elkaar en kennen ieder een eigen subsidieplafond. De organisaties kunnen tussen 1 en 30 september een instellingssubsidie aanvragen. Vanaf 1 januari kunnen organisaties ook een projectsubsidie indienen.