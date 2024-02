Nieuwe test vindt meer voorstadia darmkanker

De wetenschappers hopen dat daarmee minder mensen uiteindelijk darmkanker ontwikkelen en dus ook minder mensen overlijden aan de ziekte.

De nieuwe test meet drie eiwitten in ontlasting die mensen opsturen voor het bevolkingsonderzoek. De huidige test die gebruikt wordt, meet slechts één eiwit. Het onderzoek vergelijkt de twee met elkaar bij ruim 13.000 mensen. Met de nieuwe test werden bij 299 mensen afwijkingen gesignaleerd, tegenover 159 bij de huidige test.

Poliepen weghalen

“De nieuwe test ontdekt meer grote poliepen”, legt onderzoeker Gerrit Meijer van het Nederlands Kanker Instituut uit. “Dat is zonder veel meer ‘fout positieve’ uitslagen, waardoor je ten onrechte een kijkonderzoek van de darm zou krijgen.” Als artsen er eerder bij zijn, kunnen ze poliepen weghalen voordat het kanker wordt.

In Nederland kan deze nieuwe test ervoor zorgen dat 21 procent minder mensen darmkanker krijgen, hebben de onderzoekers berekend. Ook zou dan 18 procent minder mensen aan de ziekte sterven. Ondertussen hoeft er niets wezenlijks te veranderen aan het huidige bevolkingsonderzoek: voor de nieuwe test er niet meer ontlasting nodig dan in het kleine buisje past dat deelnemers momenteel via de post opsturen in Nederland.

Advies

Voordat de test ingezet kan worden, moet die eerst in grotere aantallen geproduceerd worden volgens Europese richtlijnen. Ook zullen bijvoorbeeld het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gezondheidsraad een advies moeten uitbrengen over de nieuwe test. Vervolgens moet het ministerie van Volksgezondheid de uiteindelijke beslissing nemen. (ANP)