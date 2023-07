Jos Stierhout moet orde op zaken stellen bij Ambulancedienst Groningen

Jos Stierhout volgt Jack Thiadens op als interim-bestuurder bij Ambulancezorg Groningen. Hij moet veranderingen doorvoeren die Thiadens in kaart heeft gebracht. Bij Ambulancezorg Groningen was sprake van grensoverschrijdend gedrag bij managers van de organisatie.

Thiadens maakte een verbeterplan voor Ambulancezorg Groningen. Hierin staan plannen om de dienstroosters te verbeteren en grensoverschrijdend gedrag aan te pakken.

Grote slag

Uit berichtgeving van Dagblad van het Noorden blijkt dat de organisatie nog steeds onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg staat, er ‘regelmatig geplande ritten uitvallen’ vanwege een ziekteverzuim tussen de 10 en 12 procent en er financieel ‘een grote slag’ moet worden gemaakt. Accountant BDO weigerde de jaarrekening recent goed te keuren, vanwege onduidelijkheid over de aanschaf van ambulances. Ook is de publicatie van de jaarrekening verder uitgesteld.

De nieuwe bestuurder, Jos Stierhout, werkt al 25 jaar als interim-directeur en bestuurder, onder andere in het publieke domein en de veiligheidssector. Stierhout gaat het verandertraject verder vormgeven en uitvoeren.

Zelf zegt Stierhout over zijn benoeming op LinkedIn: “Wat leuk! Vanaf nu heb ik een mooie nieuwe opdracht als directeur/bestuurder bij de Regionale Ambulancevoorziening in Groningen. Er is het nodige te doen maar ik heb vooral enthousiaste en trotse mensen ontmoet die er de schouders onder willen zetten. Dit is een lange opdracht juist om continuïteit in de veranderingen te blijven houden. Graag werk ik aan duidelijkheid, aandacht en een veilige werkomgeving voor trotse mensen.”