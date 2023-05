Ambulancezorg Groningen niet verder met kritische interimbestuurder Thiadens

Ambulancezorg Groningen kwam eerder dit jaar in opspraak door grensoverschrijdend gedrag onder werknemers en een onveilig werkklimaat. Directeur-bestuurder Jeroen van der Ster ging met ziekteverlof en Jack Thiadens werd op tijdelijke basis aangesteld om orde op zaken te stellen.

Verbeterplan

Afgelopen week presenteerde Thiadens een verbeterplan voor Ambulancezorg Groningen. Hierin staan plannen om de dienstroosters te verbeteren en grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Er zullen scholingen worden georganiseerd voor een professionele werkhouding en er worden maatregelen genomen om slachtoffers van ongewenst gedrag te begeleiden en te beschermen.

Afscheid Thiadens

Het veranderproces zal naar verwachting minstens twee jaar duren. Dit vervolgtraject zal niet onder leiding van Thiadens plaatsvinden. De raad van toezicht heeft in een verklaring laten weten dat dit in overleg met Thiadens zelf is besloten. Er is per direct afscheid genomen.

Raad van toezicht moet weg

De raad van toezicht zegt in de eigen verklaring wel achter het veranderplan te staan, maar in plan van Thiadens stond ook forse kritiek op de raad. Sterker nog, de raad van toezicht wordt geadviseerd zelf op te stappen, omdat ze haar werk niet goed genoeg heeft gedaan. Volgens het Dagblad van het Noorden was de raad niet van plan op te stappen, waarna de raad en Thiadens het er dinsdag over eens dat hij dan zelf per direct weg moest.

Weinig steun

In een reactie laat Thiadens zelf weten: “Er is vorige week een stevig rapport verschenen met een stevige veranderopgave. Vanochtend heb ik daarover een gesprek met de rvt gehad. Ik heb aangegeven dat ik te weinig steun ervaar bij de rvt, wat wel nodig is om de nodige veranderingen in gang te zetten bij Ambulancezorg Groningen. We zijn beide tot de conclusie gekomen dat we op deze wijze niet met elkaar verder kunnen.”

Transparant

Thiadens wijst erop dat de conclusies van het veranderteam stevig en hard waren. “De inspectie en ook de Zorgverzekeraars ondersteunden mijn insteek en aanpak. In het rapport staat immers dat er wat moet gebeuren en al jaren sprake van een op onderdelen haperende organisatie. Ook het rapport van Bureau Zuiderlicht was eerder duidelijk in constateringen over grensoverschrijdend gedrag: er moet echt iets veranderen. (…) De voorzitter van het veranderteam sprak over een verwaarloosde organisatie. Mijn advies aan de raad van toezicht was om zich te beraden op de eigen positie en ruimte te maken voor toezicht die de stevige Veranderopgave vanuit goed toezicht kan begeleiden. Ik heb geprobeerd open te zijn naar personeel, onze partners, raad van toezicht en de media. Transparant en open. Ik vind het vooral jammer voor het personeel bij Ambulancezorg want daar is de toewijding en inzet groot, zo heb ik steeds gemerkt. De zorg voor patiënten is gelukkig goed en is gegarandeerd. Ik wens de organisatie veel succes want het is voor het noorden van het land een essentiële publieke organsatie.”

Gerda Breeuwsma, manager Zorg en Bedrijfsvoering a.i. en plaatsvervangend bestuurder, zal Thiadens voorlopig vervangen, aldus de organisatie.