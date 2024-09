Nieuwe toezichthouder GAZO richt zich op inclusiviteit

Dina Bousbaa is per 1 september 2024 toegetreden als lid van de raad van toezicht van de stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost en Diemen (GAZO).

Bousbaa is basisarts en onderzoeker en zal zich als toezichthouder bezighouden met de behoeften van de zorgverleners en inclusiviteit in de zorg, die aansluit bij de behoeften van de dynamische patiëntenpopulatie in Zuidoost in al zijn diversiteit.

Gezondheidsverschillen tegengaan

Stichting GAZO is een organisatie van gezondheidscentra en zelfstandige huisartsen in Amsterdam Zuidoost, Duivendrecht en Diemen. Een belangrijke drijfveer voor GAZO is het tegengaan van gezondheidsverschillen en het toegankelijk houden van zorg, juist voor kwetsbare inwoners met mindere gezondheidsvaardigheden.