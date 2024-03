Nieuwe toezichthouder voor Máxima MC

Paul van Vuuren is per 28 februari benoemd tot lid raad van toezicht van Máxima MC.

Van Vuuren is sinds 2017 werkzaam bij VDL. De laatste drie jaar was hij daar executive vice president binnen de hoofddirectie van de VDL Groep. Daarvoor werkte hij ruim 37 jaar in de financiële sector. Binnen de raad van toezicht van het Máxima MC zal hij plaatsnemen in de auditcommissie.

Ronnie van Diemen

Een jaar geleden trad Ronnie van Diemen, voormalig inspecteur-generaal IGJ en directeur-generaal curatieve zorg VWS, toe tot de raad van toezicht van Máxima MC. Zij is voorzitter van de commissie kwaliteit binnen het Máxima MC.

Raad van toezicht Máxima MC

De voltallige raad van toezicht van Máxima MC bestaat uit Chiel Huffmeijer (voorzitter), Wilma Caris-Verhallen, Christel Deckers, Ronnie van Diemen, Maarten Imkamp en Paul van Vuuren. Mario Korte, Carlijn de Ruijter en Marcel Visser (voorzitter) vormen de driekoppige raad van bestuur van Máxima MC.