Nieuwe toezichthouders bij Levvel

Houtsma is momenteel lid van de raad van bestuur Maastricht UMC+, voorzitter van het bestuur van Egidius Zorgconcepten en lid van de redactieraad ICT & Health. Grem is directeur HRM bij de Universiteit van Amsterdam.

Ziekenhuizen

Ale Houtsma werkt zijn hele loopbaan in de zorg in verschillende ziekenhuizen in binnen– en buitenland. Hij heeft veel ervaring in digitale zorg, regionale samenwerking, spoed- en ketenzorg, duurzaamheid en werkgeluk. Eerder heeft hij onder meer gewerkt in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, het Radboudumc, en het Zweedse Karolinska University Hospital. Ook was hij bestuurslid van Santeon en de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen.

UvA

Robert Grem is sinds 2021 directeur HRM bij de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor heeft hij bij de gemeente Rotterdam gewerkt als HR-afdelingshoofd Mobiliteit & Ontwikkeling, Vitaal en Veilig werken en werkte hij als organisatieadviseur publieke sector bij Van Brienen Consulting BV en KPMG. Grem heeft onder andere ervaring op het gebied van arbeidsmarkt, diversiteit en inclusie, sociale veiligheid en interdisciplinaire samenwerking.

Raad van toezicht

De vacatures in de raad van toezicht van Levvel waren ontstaan doordat twee leden hun maximale zittingstermijn hebben bereikt. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn blij met de komst van deze twee nieuwe leden. En met hun kennis en ervaring waarmee zij de raad van toezicht komen versterken.

Levvel

Levvel helpt kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg en biedt diverse hulp, van opvoedondersteuning tot specialistische jeugdhulp en complexe psychiatrische zorg. Bij Levvel zijn verschillende wetenschappers en hoogleraren werkzaam met als doel praktijkkennis, ervaringskennis en wetenschappelijke inzichten met elkaar te verbinden. Levvel helpt 6700 kinderen en jongeren per jaar en heeft 2200 medewerkers.