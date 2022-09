Nieuwe toezichthouders bij Meander Medisch Centrum

Per 1 september zijn Loes Kater en Tom Kliphuis toegetreden tot de raad van toezicht van topklinisch ziekenhuis Meander Medisch Centrum. Kater neemt zitting in de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid en de renumeratiecommissie, Kliphuis in de auditcommissie Financiën en Vastgoed en de auditcommissie Digitalisering, Innovatie en ICT.