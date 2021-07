Nieuwe toezichthouders bij Siza

Interessant voor u

Mensen die door kwetsbare gezondheid in thuisisolatie zitten of op medisch advies nog niet zijn ingeënt, kunnen sinds 28 juli gratis zelftests krijgen. Verstrekking vindt plaats via de regeling ‘Zelftesten bij thuisisolatie’. Dat is een aanvulling op de bestaande regeling voor de verstrekking van Persoonlijke Beschermingsmiddelen en de vergoedingsregeling is hetzelfde.

Redactioneel: De schaduwzijde van de Nederlandse polder

Polderen is per definitie een compromis sluiten en een comprimis is per definitie een gebrek aan scherpe keuzes, schrijft hoofdredacteur Simon Broersma in Skipr quarterly 03. Hij doet een oproep aan alle beslissers in de zorg: "Luister naar andere gremia, maar durf alstublieft scherpe keuzes te maken."