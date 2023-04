Amsterdam UMC zal per 1 november een nieuwe voorzitter hebben van de raad van bestuur.

Hans van Goudoever zal de rol op zich gaan nemen. Hij volgt Chris Polman op. Polman zal Amsterdam UMC gaan verlaten.

Van Goudoever is al vicevoorzitter van de raad van bestuur. Daarnaast is hij ook decaan van de Faculteit der Geneeskunde Universiteit van Amsterdam. Ook was hij van 2010 tot 2022 hoofd van het Emma Kinderziekenhuis.