Nieuwe voorzitter raad van bestuur bij Lentis

Kuiper zal samen met de drie andere bestuurders, Johan Oostinga, Inge Pesch en Leo Wanders leiding geven aan Lentis. Zij volgt daarmee Arien Storm op. Daarnaast vormt ze samen met Johan Oostinga het bestuur van Lentis GGZ.

Ester Kuiper

Kuiper startte haar carrière in het bedrijfsleven. Daarna werkte ze voor de overheid en sinds 2013 is ze actief als bestuurder in de zorg. Eerst als directeur bij Espria en sinds 2018 is ze lid van de raad van bestuur van de Kwadrantgroep, een grote zorgaanbieder in de ouderenzorg in Friesland. In deze functie heeft ze zich toegelegd op visie, cultuur en de samenwerking op regionaal en provinciaal niveau.