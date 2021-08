Nieuwe voorzitter raad van bestuur bij Opella

Econometrist

Kok komt over van zorggroep Manna in Twente. Hier is Kok, opgeleid als econometrist, sinds 2013 bestuurder. Als reden voor de overstap haalt hij onder meer aan dat Opella een voorlopersrol heeft in de sector en hij daar graag verder invulling aangeeft.

Kok gaat op 1 november aan de slag en Hazelaar zal op 1 januari met pensioen gaan.