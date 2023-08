Nieuwe voorzitter raad van bestuur CIZ

Bakker heeft vele jaren ervaring als zorgbestuurder in de langdurige zorg en het sociaal domein. In mei 2021 trad hij aan als lid van de raad van bestuur bij het CIZ. Hij volgt Christa Klijn op, die in april de overstap maakte naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

“We staan voor een enorme maatschappelijke opgave”, zegt Bakker: “De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk en we zien de cliënt steeds meer in het gedrang komen. Dit geldt met name voor de meest kwetsbaren onder ons. In dit veranderend zorgveld, willen we als CIZ, nog meer dan voorheen, agenderend zijn.”

CIZ is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS en verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Tevens indiceert het CIZ voor besluiten op basis van de Wet zorg en dwang (Wzd). Ook heeft het CIZ een adviestaak bij het Besluit uitvoering kinderbijslag (Buk) voor het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.