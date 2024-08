Nieuwe voorzitter raad van bestuur HVO-Querido

Wesselius zal de functie vanaf 1 september gaan uitvoeren. De raad van toezicht laat weten met plezier en trots tot het besluit te zijn gekomen.

Kennis en betrokkenheid

De afgelopen jaren voerde Wesselius de functie als bestuurslid uit. De raad van toezicht laat weten dat Wesselius gezien wordt als iemand met veel kennis en betrokkenheid bij het werkveld.

Volgens Wesselius is het een grote eer om haar werk voort te kunnen zetten als voorzitter van de raad van bestuur: “Met ruim 1700 collega’s zetten we ons iedere dag keihard in voor iedereen in de stad die om uiteenlopende redenen op onze hulp is aangewezen. Ik ben blij dat we met elkaar mogen bijdragen aan een betere toekomst voor al deze mensen. Dat drijft en inspireert me, iedere dag weer.”