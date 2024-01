Nieuwe voorzitter raad van commissarissen Huisartsenposten Rijnmond

Guus van Weelden is per 1 januari 2024 aangetreden als voorzitter van de raad van commissarissen van Huisartsenposten Rijnmond BV.

Hij volgt daarmee Hansmaarten Bolle op, die zijn functie neerlegt. Bolle was sinds januari 2017 voorzitter van de raad van commissarissen. “Huisartsenposten Rijnmond is zeer dankbaar voor de waardevolle bijdragen van Hansmaarten”, stelt Esther Talboom-Kamp, vicevoorzitter van de raad van commissarissen.

Toezichthouder

Van Weelden heeft veel bestuurlijke ervaring: “Gedurende mijn 40 jaar fulltime werken, vervulde ik 35 jaar een bestuurlijke functie en dat grotendeels in de gezondheidszorg. Eerder in 2023 ben ik gestopt met fulltime werken, maar met veel plezier blijf ik nog wel een maatschappelijke bijdrage leveren in toezichthoudende functies. Wel vanuit een andere balans tussen werk en vrije tijd. Van Weelden is naast voorzitter rvc van Huisartsenposten Rijnmond onder meer ook lid van de raad van commissarissen bij Zorg en Zekerheid.

Huisartsenposten Rijnmond

Huisartsenposten Rijnmond biedt patiënten in de regio Rijnmond spoedzorg in de avonden, nachten en weekenden vanuit vier huisartsenspoedposten. Deze zijn te vinden in verschillende locaties in de regio: in Rotterdam Noord (Franciscus Gasthuis), Rotterdam Zuid (Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse (Spijkenisse Medisch Centrum) en Capelle aan den IJssel (IJsselland Ziekenhuis). Binnen de organisatie werken ruim 1100 huisartsen en 300 medewerkers bestaande uit triagisten, baliemedewerkers, mobiele ondersteuners, basisartsen, verpleegkundig specialisten, management en stafondersteuning.