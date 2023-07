Nieuwe voorzitter raad van toezicht GGMD

Laurey is voorzitter van zorgcoöperatie Austerlitz en was bestuurder van onder andere Zuidzorg en Zonnehuizen en is commissaris van het Nederlands Astmacentrum Davos, Sensara en Caleidozorg. Ook was hij bestuurslid van IZZ, lid van de cao-onderhandelingsdelegatie van Actiz en voorzitter van Jeugdgezondheidszorg van Actiz.

GGMD is gespecialiseerd in Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor volwassenen, kinderen en jongeren die leven met doofheid, slechthorendheid of een andere gehoorbeperking zoals bijvoorbeeld tinnitus. De diensten bestaan uit het behandelen, begeleiden en trainen van mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor.