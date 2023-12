Peter Bosselaar is met ingang van 1 januari voorzitter van de raad van toezicht van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het instituut is de kennis- en implementatieorganisatie die landelijk de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik verbetert.

Bosselaar (60) is sinds 2021 bestuurder van Atlant Zorggroep in de regio Apeldoorn. Ook is hij vanaf 2018 lid van de raad van toezicht bij Stichting Annenborch in Rosmalen en voorzitter raad van toezicht bij Intrakoop. In het verleden bekleedde hij tal van topfuncties in de (thuis) zorg en welzijn.

Bosselaar neemt het stokje over van Lode Wigersma die deze taak acht jaar heeft vervuld.